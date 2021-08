I titoli di apertura dei giornali di oggi sono tutti dedicati al “green pass”, con la decisione di ieri del governo di renderlo obbligatorio da settembre per il personale scolastico e per i trasporti a lunga percorrenza e con l’entrata in vigore da oggi dell’obbligo di averlo per accedere a alcuni eventi e luoghi pubblici. Il Manifesto apre invece sui migranti salvati negli ultimi giorni nel Mediterraneo e bloccati a bordo delle imbarcazioni delle organizzazioni non governative, il Dubbio titola sulla radiazione di Palamara dalla magistratura confermata dalla Cassazione, e i giornali sportivi titolano sulla vittoria di Stano nella marcia alle Olimpiadi e sull’annuncio di Valentino Rossi, che abbandonerà le corse a fine stagione.