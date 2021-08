La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle ipotesi sulle nuove norme allo studio da parte del governo, che dovrebbero essere approvate oggi, sull’estensione dell’uso dei “green pass” e sulle modalità di riapertura delle scuole da settembre. Qualche giornale titola invece sulla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura contraria al trasferimento d’urgenza per il pubblico ministero milanese Storari, che aveva dato al membro del CSM Davigo i verbali del caso Amara, la Stampa apre sulla richiesta di informazioni del presidente della Repubblica Mattarella al ministro Orlando sui morti sul lavoro, il Manifesto segue le notizie sulla cessione di parte del Monte dei Paschi di Siena a Unicredit, il Fatto e Domani criticano la spesa decisa dal governo per un nuovo studio di fattibilità per il ponte sullo stretto di Messina, e i giornali sportivi celebrano la vittoria della squadra italiana nell’inseguimento di ciclismo su pista.