I giornali di oggi hanno notizie diverse in apertura: le ipotesi allo studio da parte del governo per l’obbligo del green pass da settembre per insegnanti e sui trasporti, l’andamento delle vaccinazioni e dei contagi, l’attacco hacker alla Regione Lazio, e l’approvazione alla Camera della riforma della giustizia. Repubblica intervista il ministro degli Esteri Di Maio sul sostegno del Movimento 5 Stelle al governo Draghi, il Manifesto titola sulla morte sul lavoro di un’operaia in una fabbrica vicino a Modena, e Libero apre sull’incontro in Sardegna fra Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni.