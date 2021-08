Il pilota della Alpine Esteban Ocon ha vinto il Gran Premio di Ungheria di Formula 1 davanti a Sebastian Vettel della Aston Martin e Lewis Hamilton della Mercedes. Per Ocon è la prima vittoria della sua carriera in Formula 1, arrivata in una gara in cui c’è stato un grosso incidente all’inizio, che ha fatto uscire di gara Charles Leclerc (Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes), Sergio Perez (Red Bull), Nikita Mazepin (Haas), Lance Stroll (Aston Martin) e Lando Norris (McLaren). L’incidente ha coinvolto anche Max Verstappen della Red Bull, leader del mondiale, che però è riuscito a concludere la gara arrivando decimo.