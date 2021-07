Tutti i giornali di oggi titolano in apertura sull’accordo raggiunto in Consiglio dei ministri sulla riforma della giustizia della ministra Cartabia, dopo i timori di una crisi di governo per le resistenze del Movimento 5 Stelle alle modifiche alla prescrizione. Il Sole 24 Ore apre invece sulla trattativa aperta fra Unicredit e ministero dell’Economia per l’acquisizione di una parte delle attività del Monte dei Paschi di Siena, mentre i giornali sportivi festeggiano la vittoria di Cesarini e Rodini nel doppio pesi leggeri di canottaggio e le altre medaglie italiane alle Olimpiadi di Tokyo.