La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle notizie sul coronavirus, con l’ipotesi di istituire l’obbligatorietà della vaccinazione per il personale scolastico in vista della riapertura di settembre e le preoccupazioni per l’aumento dei contagi, anche in conseguenza delle manifestazioni dei contrari al vaccino dei giorni scorsi. Repubblica e il Manifesto aprono invece sugli incendi in Sardegna, Avvenire si occupa del vertice di Roma della FAO sull’alimentazione, il Giornale, il Riformista e la Notizia si occupano del tema della giustizia, e i giornali sportivi festeggiano le medaglie italiane alle Olimpiadi di Tokyo.