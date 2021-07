Tra i principali giornali italiani, molti dedicano oggi parte delle loro prime pagine alle manifestazioni di ieri contro il Green Pass, il certificato che attesta di aver ricevuto almeno una dose del vaccino contro il coronavirus, di essere risultati negativi a un test nelle 48 ore precedenti o di essere guariti dalla COVID-19 da meno di sei mesi. Molti giornali raccontano però anche che, in gran parte in conseguenza dell’introduzione del Green Pass, negli ultimi giorni sono aumentate le prenotazioni per i vaccini. Per quanto riguarda lo sport, anche sui giornali non sportivi, è dato molto spazio alle prime due medaglie italiane alle Olimpiadi di Tokyo: un oro e un argento, nel taekwondo e nella sciabola.