La notizia principale in apertura sui quotidiani di oggi è la vittoria ai rigori nella semifinale degli Europei di calcio contro la Spagna dell’Italia, che si qualifica così per la finale di domenica sera contro Danimarca o Inghilterra. L’altra notizia che divide l’apertura con le foto dell’esultanza dei calciatori italiani è la decisione del Senato di esaminare in aula a partire dal 13 luglio il disegno di legge Zan, dopo il mancato accordo sulla proposta di mediazione di Italia Viva e Lega, mentre Repubblica si occupa delle violenze sui detenuti nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e il Fatto esamina i contenuti del Recovery plan italiano.