La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente di marzo

La nave Ever Given sta lasciando il canale di Suez per la prima volta dopo l’incidente del 23 marzo scorso, a causa del quale il traffico marittimo del canale era rimasto bloccato per una settimana. La nave era stata disincagliata il 29 marzo ma da allora era rimasta a Suez in attesa che le autorità che gestiscono il canale e l’azienda proprietaria della nave, la giapponese Shoei Kisen, concordassero una penale per i danni causati. La prima richiesta dell’autorità, circa 761 milioni di euro, era stata respinta da Shoei Kisen; l’accordo finale era stato trovato qualche giorno fa e firmato mercoledì mattina durante una cerimonia.

Non è chiaro quanti soldi Shoei Kisen abbia versato alle autorità del canale. La Ever Given è salpata intorno alle 11.30 ora italiana e per uscire dal canale dovrebbe impiegare circa sette ore.

La nave contiene ancora i circa 18mila container con cui era stata caricata mesi fa. Dopo un’ispezione si dirigerà verso i porti europei di Rotterdam e Felixstowe, dove se tutto filerà liscio scaricherà i container.