C’è stato un grave incidente sull’autostrada A1 tra Piacenza e Fidenza: sono morti due camionisti

Attorno alle 10.40 di martedì mattina c’è stato un grave incidente sull’autostrada A1 nei pressi di Fiorenzuola d’Arda, più o meno a metà strada tra Piacenza e Fidenza. Due mezzi pesanti e un’auto che viaggiavano in direzione di Milano sono stati coinvolti in un tamponamento in cui ha preso fuoco uno dei camion, un’autocisterna che trasportava Gpl: sia il conducente dell’autocisterna che quello dell’altro tir sono morti, mentre a bordo dell’auto c’erano due donne tedesche che sono riuscite ad allontanarsi prima che anche altri mezzi prendessero fuoco. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del fuoco e gli operatori del nucleo NBCR dei Vigili del fuoco, specializzato in sostanze nucleari, biologiche, chimiche e radiologiche. L’intervento è ancora in corso.

Il traffico è stato bloccato con alcuni chilometri di coda in entrambe le direzioni per circa due ore, e adesso ci sono ancora lunghe code sia all’uscita di Fiorenzuola in direzione Milano che all’uscita di Piacenza Sud in direzione Bologna. Autostrade consiglia di uscire a Piacenza Sud e percorrere la strada statale 9 Via Emilia rientrando a Fiorenzuola in direzione di Bologna, e di fare il percorso inverso per chi viaggia verso Milano.