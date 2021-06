La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura delle notizie relative al coronavirus: la possibile rimozione dell’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, il passaggio in zona bianca di tutte le regioni tranne la Valle d’Aosta, il tracciamento delle varianti del virus, e l’andamento della campagna di vaccinazione. Repubblica e il Resto del Carlino titolano invece sui risultati delle primarie per i candidati sindaci del centrosinistra a Bologna e a Roma, il Giornale e Libero aprono sulla proposta di Silvio Berlusconi di creare un partito unico del centrodestra, il Fatto intervista il presidente della Camera Fico, e i giornali sportivi festeggiano la terza vittoria consecutiva agli Europei dell’Italia, che ha battuto il Galles per 1-0 e si è qualificata per gli ottavi di finale di sabato prossimo a Londra.