Oggi molti quotidiani dedicano il titolo di apertura alla possibilità che dall’inizio di luglio venga revocato l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto, di cui si parla già da qualche giorno anche se al momento il comitato tecnico scientifico non ha espresso un parere. Domani e il Manifesto tornano sulla morte di un sindacalista investito da un camion durante un presidio davanti alla sede logistica di LIDL vicino a Novara. Repubblica apre con un’intervista al ministro del Lavoro Andrea Orlando che chiede più tutele per chi lavora per le grandi aziende della logistica e della distribuzione, mentre il Sole 24 Ore si occupa di 500 decreti attuativi che non sono ancora stati approvati. La prima pagina di tutti i quotidiani sportivi è dedicata alla presentazione della partita di oggi pomeriggio tra Italia e Galles, l’ultima della fase a gironi degli Europei 2021.