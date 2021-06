La notizia principale in apertura sui giornali di oggi è la discussione fra governo e Comitato tecnico scientifico sulle limitazioni alla somministrazione del vaccino AstraZeneca ai minori di 60 anni, dopo la morte di una diciottenne per le conseguenze di una trombosi che l’ha colpita dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino. Repubblica titola sulla richiesta da parte del G7 di un’indagine sull’origine della pandemia, il Messaggero sul probabile passaggio in zona bianca del Lazio da lunedì, Avvenire sui dati di un rapporto sull’occupazione minorile, mentre il Giornale, la Verità e il Riformista si occupano dei due pubblici ministeri del processo ENI indagati per rifiuto d’atti d’ufficio. I giornali sportivi presentano gli Europei di calcio che iniziano stasera con la partita fra Italia e Turchia, a cui alcuni giornali dedicano una prima pagina speciale con una pubblicità di Poste Italiane.