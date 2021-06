La tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata con l’accusa di corruzione e truffa organizzata

Giovedì la tennista russa Yana Sizikova è stata arrestata a Parigi nell’ambito di un’inchiesta su presunte partite truccate durante la scorsa edizione del Roland Garros, il prestigioso torneo di tennis degli Open di Francia a cui peraltro Sizikova stava partecipando proprio in questi giorni. La tennista ventiseienne, specialista del doppio, è stata arrestata con l’accusa di corruzione e truffa organizzata e sarebbe sospettata di aver perso deliberatamente alcune partite nel torneo dell’anno scorso. L’annuncio del suo arresto è stato diffuso poco dopo che Sizikova e la compagna di squadra Ekaterina Aleksandrova avevano perso la prima partita del Roland Garros contro le australiane Storm Sanders e Ajla Tomljanovic.

#UPDATE An investigation into possible sports corruption and organised fraud was opened last October over a first-round match in 2020 that saw Yana Sizikova and her US partner Madison Brengle defeated by Romanian pair Andreea Mitu and Patricia Maria Tighttps://t.co/OBF5LHCrZs pic.twitter.com/tqvIW44WDu

— AFP News Agency (@AFP) June 4, 2021