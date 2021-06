La nave cargo che si era incendiata al largo dello Sri Lanka è affondata

Mercoledì è affondata la nave cargo che lo scorso 20 maggio si era incendiata al largo delle coste dello Sri Lanka e aveva iniziato a riversare in acqua diverse tonnellate di carburante e microplastiche, provocando un enorme disastro ambientale. La nave era ancorata circa 9 miglia nautiche (17 chilometri) al largo del porto di Kepungoda – una ventina di chilometri a nord della capitale Colombo – e aveva cominciato ad affondare nelle prime ore di mercoledì mattina: una squadra di soccorso aveva provato a trascinare il relitto più al largo per limitare i danni, ma senza successo.

The Sinking Vessel #XPressPearl is been towed away to deep waters by the salvage company with the support of the #Navy and other stakeholders involved. Images from just a few minutes ago. pic.twitter.com/NpvXXmUcVE

— Kanchana Wijesekera (@kanchana_wij) June 2, 2021