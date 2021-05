Sulle prime pagine di oggi si parla molto delle riaperture che in tutta Italia cominceranno domani, quando tre regioni andranno in “zona bianca”, e nei giorni successivi, quando anche nelle altre regioni verranno allentati i divieti imposti per contenere la diffusione del coronavirus. Si parla poi delle novità nell’indagine sull’incidente del Mottarone, con la scarcerazione dei tre indagati (uno è stato mandato agli arresti domiciliari) e c’è poi spazio anche sulle prime pagine dei giornali generalisti per la vittoria del Chelsea nella finale di Champions League, sabato sera.