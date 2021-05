Serie A, risultati e classifica della penultima giornata

La 37ª e penultima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 si gioca tra sabato 15 e lunedì 17 maggio. È iniziata sabato con le vittorie negli anticipi di Atalanta, Spezia, Juventus (contro l’Inter) e Roma (nel derby contro la Lazio). Domenica le partite sono proseguite da Fiorentina-Napoli all’ora di pranzo fino al posticipo tra Milan e Cagliari, terminato in parità. Stasera la 37ª giornata di campionato si concluderà con Verona-Bologna. L’ultima giornata di campionato, in programma domenica 23 maggio, deciderà l’ultima retrocessione in Serie B (a meno che il Torino non faccia un punto nel recupero contro la Lazio) e le qualificazioni a Champions, Europa e Conference League.

Sabato 15/5

15.00

Genoa-Atalanta 3-4

9° Zapata, 26° Malinovsky, 44° Gosens, 48° Shomurodov, 51° Pasalic, 67° Pandev, 84° Shomurodov

Spezia-Torino 4-1

19° Saponara, 41° Nzola, 54° Belotti, 74° Nzola, 84° Erlic

18.00

Juventus-Inter 3-2

24° Ronaldo, 35° Lukaku, 47° Cuadrado, 83° Chiellini (aut), 88° Cuadrado

20.45

Roma-Lazio 2-0

42° Mkhitaryan, 78° Pedro

Domenica 16/5

12.30

Fiorentina-Napoli 0-2

56° Insigne, 67° Venuti (aut)

15.00

Benevento-Crotone 1-1

13° Lapadula, 91° Simy

Udinese-Sampdoria 0-1

88° Quagliarella

18.00

Parma-Sassuolo 1-3

25° Locatelli, 32° Alves, 62° Defrel, 69° Boga

20.45

Milan-Cagliari 0-0

Lunedì 17/5

20.45

Verona-Bologna [Sky]

La classifica momentanea della Serie A:



Champions League, Europa League, Conference League

***

Il Post ha un’affiliazione con Dazn e Sky e ottiene dei piccoli ricavi se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.