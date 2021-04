I giornali di oggi dedicano l’apertura a notizie diverse: oltre alle notizie sull’andamento di contagi e vaccinazioni contro il coronavirus, alcuni aprono sulla decisione del governo di rimuovere l’obbligo di tenere almeno il 50% dei dipendenti pubblici in smart working, altri titolano sulla scarcerazione degli italiani arrestati in Francia in attesa del completamento del processo di estradizione. La Stampa intervista il garante per la privacy sui pass Covid-19, Repubblica titola sulla diffusione di verbali relativi al caso Palamara, il Sole 24 Ore e il Manifesto aprono sull’approvazione definitiva del Recovery Plan italiano, e i giornali sportivi commentano la netta sconfitta della Roma con il Manchester United nell’andata delle semifinali di Europa League.