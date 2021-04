Le previsioni meteo per lunedì 26 aprile

Lunedì, secondo le previsioni del tempo, ci sarà cielo nuvoloso e pioverà un po’ in tutto il Nord Italia, fin dal mattino. È prevista pioggia anche nel Centro Italia, con cieli particolarmente coperti in Toscana, Umbria, Marche e nord del Lazio. Infine potrebbe piovere, ma poco, in Molise e nella zona del Gargano, in Puglia. Le temperature minime aumenteranno più o meno dappertutto, mentre quelle massime diminuiranno al Nord.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.