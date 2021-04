Un sottomarino della marina indonesiana con a bordo 53 persone è scomparso a nord di Bali

Mercoledì un sottomarino della marina indonesiana con a bordo 53 persone è scomparso mentre si trovava nelle acque a nord dell’isola di Bali: stava conducendo un’esercitazione con dei siluri a circa 96 chilometri dalla costa, ma a un certo punto è stata persa la comunicazione e i risultati dell’esercitazione non sono stati ricevuti. Un ammiraglio della marina militare indonesiana, Julius Widjojono, ha detto alla CNN Indonesia che il sottomarino potrebbe essere sceso fino a una profondità tra i 600 e i 700 metri.

Al momento sono impegnate nelle ricerche due navi dotate di sonar, cioè un dispositivo che utilizza la propagazione del suono sott’acqua per individuare la presenza di corpi e misurare la profondità del mare. Attraverso la ricerca aerea invece sono state trovate delle fuoriuscite di petrolio nella zona in cui il sottomarino si era immerso. Il sottomarino scomparso è il KRI Nanggala-402, uno dei 5 sottomarini della marina indonesiana, costruito in Germania nel 1977.