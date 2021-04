L’andamento della campagna di vaccinazione contro il coronavirus è la notizia in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, con le preoccupazioni delle regioni per la mancanza delle dosi necessarie per aumentare le somministrazioni. Altri giornali si occupano invece delle restrizioni per i giorni di Pasqua e per il mese di aprile, il Fatto e la Notizia aprono sul discorso dell’ex presidente del Consiglio Conte agli eletti del Movimento 5 Stelle, mentre i giornali sportivi presentano il campionato di Serie A che riprende domani e si preoccupano per i casi positivi al coronavirus fra i componenti della nazionale.