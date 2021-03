La campagna di vaccinazione contro il coronavirus è in apertura su quasi tutti i giornali di oggi: i titoli riguardano l’ipotesi allo studio da parte del governo di passare a un sistema unico nazionale per gestire le prenotazioni fornito da Poste dopo i disservizi in varie regioni, fra cui la Lombardia dove sono stati rimossi i vertici della società regionale Aria, e l’arrivo di un milione di nuove dosi del vaccino Pfizer previsto per oggi. Fa eccezione il Manifesto, che apre sullo sciopero di ieri dei lavoratori Amazon in Italia, mentre i giornali sportivi si occupano dei possibili cambi di allenatore nella Serie A dell’anno prossimo.