Molti dei giornali nazionali e locali di oggi aprono con notizie sulla strategia per la campagna vaccinale del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 Figliuolo. Libero, La Verità e Il Giornale danno molto spazio alla richiesta della procura di Palermo di rinviare a giudizio Matteo Salvini. I quotidiani sportivi invece si concentrano sulla lotta per il primo posto in classifica della Serie A tra Inter, Milan e Juventus, e sulle dichiarazioni dell’allenatore della Juventus Andrea Pirlo.