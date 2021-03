La conferma da parte dell’Agenzia europea per i medicinali della validità del vaccino AstraZeneca, dopo la sospensione precauzionale decisa dai paesi dell’Unione Europea per alcuni casi di trombosi in persone che avevano ricevuto il vaccino, è in apertura su tutti i giornali di oggi. Molti associano a questa notizia la visita del presidente del Consiglio Draghi a Bergamo per la commemorazione dei morti provocati dalla pandemia, mentre il Sole 24 Ore si occupa delle anticipazioni sul contenuto del decreto sugli aiuti economici a famiglie e imprese, e il Messaggero titola sulle ulteriori restrizioni agli spostamenti che alcune regioni stanno studiando. I giornali sportivi aprono sull’eliminazione del Milan dall’Europa League e sulla qualificazione ai quarti di finale della Roma, unica squadra italiana rimasta nelle coppe europee.