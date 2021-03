L’apertura di quasi tutti i giornali di oggi è dedicata alla sospensione precauzionale in molti paesi europei del vaccino AstraZeneca, sul quale l’Agenzia europea per i medicinali dovrebbe pronunciarsi domani confermandone la validità secondo la maggior parte delle fonti. In alcuni titoli a questa notizia è associato l’anticipo al secondo trimestre della fornitura all’Unione Europea di 10 milioni di dosi del vaccino Pfizer, per compensare i ritardi provocati da questa decisione. Il Manifesto apre invece sull’intervento in Parlamento del ministro per la Transizione ecologica Cingolani, mentre i giornali sportivi aprono sull’eliminazione dell’Atalanta in Champions League dopo la sconfitta con il Real Madrid.