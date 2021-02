Le notizie sulla diffusione del coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sulle restrizioni più dure decise localmente in diversi comuni e sulla discussione nel governo sulla riapertura di alcune attività, richiesta fra gli altri dal leader della Lega Salvini ma alla quale si oppone il Comitato Tecnico Scientifico. Repubblica apre invece sulle indagini sull’attacco al convoglio ONU in Congo nel quale sono stati uccisi l’ambasciatore italiano, un carabiniere della sua scorta e l’autista, il Messaggero si occupa della situazione economica di Alitalia, e il Giornale e la Verità continuano la loro campagna contro il commissario straordinario per l’emergenza Arcuri.