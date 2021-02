Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto ed è rimasto ferito alle gambe

Il noto golfista Tiger Woods ha avuto un grave incidente d’auto nella contea di Rolling Hills Estates, a sud di Los Angeles, negli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto intorno alle 7 ora locale, quando in Italia erano le 16. Il suo agente ha fatto sapere al New York Times che Woods ha subito diverse ferite alle gambe ed è stato trasportato d’urgenza in ospedale. La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Un ufficiale della polizia della contea di Los Angeles ha detto che Woods non è in pericolo di vita. Al momento dell’incidente Woods era da solo in auto.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement… pic.twitter.com/cSWOxKZC1w — LA County Sheriffs (@LASDHQ) February 23, 2021

Woods non disputa una gara professionistica da dicembre, e lo scorso mese ha subito una piccola operazione alla colonna vertebrale.