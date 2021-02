Su diversi giornali oggi di discute dell’ipotesi di un nuovo lockdown generale in tutta Italia, a causa della preoccupante diffusione delle varianti del coronavirus nel paese. Per ora resta la suddivisione delle regioni in fasce di rischio: da oggi, domenica 21 febbraio, Campania, Molise e Emilia-Romagna passano dalla zona gialla a quella arancione. Si parla anche di un nuovo piano vaccini del governo, che dovrebbe essere discusso in un Consiglio dei ministri il 22 febbraio: anche in questo caso non c’è niente di certo e sui giornali circolano solo indiscrezioni. Per quanto riguarda lo sport si parla della morte dell’ex calciatore Mauro Bellugi, di Larissa Iapichino, figlia di Fiona May, che ieri ha stabilito il record mondiale Under-20 indoor nel salto in lungo, e del derby di Milano della Serie A, in programma oggi pomeriggio.