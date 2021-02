Il voto di fiducia ottenuto dal governo Draghi anche alla Camera e le divisioni nel Movimento 5 Stelle, con l’espulsione dei parlamentari che hanno votato contro la fiducia al Senato, sono la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che si occupano anche del programma e delle prime decisioni che dovrà prendere il governo. La Verità e il Tempo continuano la loro campagna contro il commissario straordinario per l’emergenza coronavirus Arcuri, mentre i giornali sportivi aprono sulla decisione del Tribunale di Bolzano che ha archiviato l’indagine per doping per il marciatore Alex Schwazer per non aver commesso il fatto.