El Mundo ha pubblicato il contratto di Messi con il Barcellona

Il quotidiano spagnolo El Mundo, uno dei più letti del paese, ha pubblicato domenica il contratto del 33enne calciatore argentino Lionel Messi con il Barcellona (paywall), la squadra con cui gioca dal 2001, quando iniziò nel settore giovanile. Il Barcellona ha diffuso un comunicato di rammarico per la pubblicazione del documento, ammettendone l’autenticità. Il contratto ottenuto da El Mundo è l’ultimo firmato da Messi con il Barcellona, è valido dal 2017 e scadrà il 30 giugno di quest’anno. Secondo il contratto, tra il 2017 e il 2021 Messi avrebbe potuto ricevere dal Barcellona fino a 555.237.619 euro, di cui una parte legata a un salario fisso e un’altra legata al raggiungimento di diverse condizioni. El Mundo ha scritto che ad oggi Messi avrebbe ricevuto circa 511 milioni di euro.

La pubblicazione del contratto di Messi è arrivata in un periodo in cui si sta molto discutendo della difficile situazione finanziaria del Barcellona, una delle squadre di calcio più forti di sempre ma che negli ultimi anni è andata peggio di quanto atteso. Secondo i dati più recenti disponibili, il Barcellona avrebbe un debito di circa 1 miliardo di euro e spende circa 3/4 del suo bilancio annuale per gli stipendi dei suoi calciatori. La crisi legata al coronavirus ha peggiorato la situazione finanziaria di molte squadre di calcio, privandole di una grossa parte dei loro possibili ricavi. El Mundo ha parlato del «contratto faraonico di Leo Messi che sta rovinando il Barcellona»; il Barcellona ha negato di aver avuto un ruolo nella diffusione del contratto. I rapporti tra Messi e il Barcellona sono molto peggiorati negli ultimi tempi: la scorsa estate Messi aveva chiesto di essere ceduto perché in disaccordo con la gestione della società, ma il Barcellona si era opposto e l’aveva avuta vinta. Se Messi non rinnoverà il contratto con il Barcellona potrà però lasciare la squadra a fine giugno.