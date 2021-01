Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sulla crisi di governo, con l’inizio delle consultazioni del presidente della Repubblica Mattarella e i tentativi del presidente del Consiglio uscente Conte di raggiungere una maggioranza che lo sostenga per ottenere un nuovo incarico. Alcuni si occupano invece della campagna di vaccinazione contro il coronavirus, con le accuse della Commissione Europea a AstraZeneca per i ritardi e le inefficienze nella distribuzione del vaccino, mentre i giornali sportivi si occupano delle vittorie di Juventus e Atalanta nei quarti di finale di Coppa Italia e del litigio di martedì sera fra Ibrahimovic e Lukaku.