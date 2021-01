Le previsioni meteo per domenica 24 gennaio

Domenica le regioni del Nord inizieranno la giornata con un cielo nuvoloso, che si andrà schiarendo in tarda mattinata e nel pomeriggio; in serata tornerà nuvoloso e pioverà su Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi. Al Centro e al Sud ci saranno piogge e temporali soprattutto di mattina, poi di pomeriggio arriverà il sole in Sardegna, Toscana e Lazio settentrionale. Pioverà sulle regioni tirreniche meridionali, in particolare in Campania, Basilicata e Calabria; la situazione migliorerà in serata tranne che in Campania meridionale e in Calabria.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.