La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura della maggioranza di governo, con i tentativi del presidente del Consiglio Conte di coinvolgere altri gruppi dopo l’uscita di Italia Viva in vista del voto della settimana prossima sulla relazione sulla giustizia del ministro Bonafede. Le notizie principali in apertura sugli altri giornali sono i ritardi nella consegna dei vaccini da parte di Pfizer, la decisione del Garante della privacy di bloccare TikTok per gli utenti di cui non è accertata l’età anagrafica, e le polemiche fra Regione Lombardia e Istituto Superiore di Sanità sui dati in base ai quali è stata decisa la zona rossa.