Le previsioni meteo per giovedì 21 gennaio

Secondo le previsioni dell’Aeronautica Militare, giovedì 21 gennaio in tutto il Nord Italia sarà ancora nuvoloso, con piogge deboli e nevicate in Trentino-Alto Adige. Sarà nuvoloso anche al Centro un po’ ovunque, ma soprattutto in Toscana, Umbria e Abruzzo, tranne che sulla costa. Sono previste anche piogge sparse che potrebbero intensificarsi nel pomeriggio, senza però diventare forti. Il cielo sarà piuttosto nuvoloso anche in Sicilia e in Campania, dove pioverà in alcune zone sia nel pomeriggio che durante la notte. Nel resto del Sud il tempo sarà bello, con qualche nuvola sparsa.

***

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.