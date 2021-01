Il Parma ha esonerato Fabio Liverani dopo l’ultima sconfitta in campionato

Il giorno dopo la sconfitta per 3-0 subita a Bergamo contro l’Atalanta, il Parma ha esonerato Fabio Liverani, l’allenatore con il quale aveva iniziato la stagione. In sedici giornate di Serie A, Liverani ha ottenuto 2 vittorie e 6 pareggi a fronte di 8 sconfitte che hanno portato la squadra al terzultimo posto in classifica e quindi a rischio retrocessione. Il club di proprietà dell’investitore statunitense Kyle J. Krause starebbe preparando il ritorno di Roberto D’Aversa, l’allenatore della scalata dalla Serie C alla Serie A tra il 2016 e il 2018.

This morning, we informed Fabio Liverani that we've decided to part ways with him as our coach.

I want to express my deepest gratitude to Fabio for his hard work & leadership.

This season has been difficult but @1913parmacalcio are fighters. We move onwards.#ForzaParma ????????

