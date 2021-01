La discussione nel governo sulle nuove restrizioni che dovrebbero essere decise a partire dal 7 gennaio e soprattutto sul probabile rinvio della riapertura delle scuole in presenza, dopo la decisione di molte regioni di continuare con la didattica a distanza a gennaio, è in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi. Il Sole 24 Ore e Domani titolano sull’approvazione da parte delle assemblee degli azionisti di FCA e PSA della fusione delle due società nella holding Stellantis, il Giornale e Libero seguono le tensioni nella maggioranza di governo con Italia Viva, e il Manifesto apre sulla decisione del tribunale di Londra di non concedere l’estradizione negli Stati Uniti per Julian Assange.