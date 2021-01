I servizi di Tiscali stanno avendo problemi da qualche ora

Da qualche ora i servizi di Tiscali stanno avendo problemi in tutta Italia sia da dispositivi fissi che mobili: la maggior parte delle segnalazioni degli utenti riguarda il servizio di posta elettronica, ma c’è anche chi segnala disfunzioni della rete internet e della rete telefonica.

Per quanto riguarda la posta elettronica, molti utenti spiegano di aver ricevuto messaggi di errore dopo aver inserito le proprie credenziali per il login, e di non essere riusciti ad accedere alle loro caselle. Altri utenti hanno segnalato anche il malfunzionamento dell’app dedicata, MyTiscali.

Le prime segnalazioni di guasto sono cominciate attorno alle 9.30 di questa mattina, e provenivano da tutte le zone d’Italia.