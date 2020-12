Le notizie sul coronavirus sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che titolano sulla campagna di vaccinazione che partirà domenica in Italia, sull’inizio da oggi della zona rossa nazionale natalizia, sulla variante del virus identificata nel Regno Unito, e sui dati sulla diffusione dell’epidemia, con il numero dei morti registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia che ha superato i 70.000. La Stampa apre invece con un’intervista al ministro per gli Affari Regionali Boccia sul futuro della maggioranza di governo, il Manifesto si occupa della trattativa fra Unione Europea e Regno Unito su Brexit, e i giornali sportivi commentano i risultati della giornata di serie A, con le vittorie di Milan e Inter in testa alla classifica.