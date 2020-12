I cantanti in gara al Festival di Sanremo 2021

Amadeus ha annunciato i cantanti in gara per il prossimo Festival di Sanremo, giunto alla 71esima edizione, che si terrà dal 2 al 6 marzo 2021 e sarà condotto dallo stesso Amadeus e da Fiorello. I nomi sono stati presentati durante nel corso della finale di Sanremo Giovani, in diretta dal teatro del Casinò di Sanremo. Nella categoria “Big” saranno 26, due in più rispetto all’anno precedente, mentre nelle Nuove proposte saranno 8: 6 vincitori da Sanremo Giovani e 2 da Area Sanremo.

I “Big”

1. Francesco Renga – “Quando trovo te”

2. Coma_Cose – “Fiamme negli occhi”

3. Gaia – “Cuore amaro”

4. Irama – “La genesi del tuo colore”

5. Fulminacci – “Santa Marinella”

6. Madame – “Voce”

7. Willy Peyote – “Mai dire mai (La locoura)”

8. Orietta Berti – “Quando ti sei innamorato”

9. Ermal Meta – “Un milione di cose da dirti”

10. Fasma – “Parlami”

11. Arisa – “Potevi fare di più”

12. Gio Evan – “Arnica”

13. Maneskin – “Zitti e buoni”

14. Malika Ayane – “Ti piaci così”

15. Aiello – “Ora”

16. Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band – “Il farmacista”

17. Ghemon – “Momento perfetto”

18. La rappresentante di lista – “Amare”

19. Noemi – “Glicin”

20. Random – “Torno a te”

21. Colapesce e Dimartino – “Musica leggerissima”

22. Annalisa – “Dieci”

23. Bugo – “E invece sì”

24. Lo Stato Sociale – “Combat pop”

25. Extraliscio feat. Davide Toffolo – “Bianca luce nera”

26. Francesca Michielin e Fedez – “Chiamami per nome”

I giovani

Gaudiano – “Polvere da sparo”

Avincola – “Goal!”,

Folcast – “Scopriti”,

Hu – “Occhi Niagara”,

I Desideri – “Lo stesso cielo”

Le Larve – “Musicaeroplano”

M.e.r.l.o.t. – “Sette volte”

Davide Shorty – “Regina”

WrongOnYou – “Lezioni di volo”

Greta Zuccoli – “Ogni cosa sa di te”