Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in apertura delle tensioni nel governo, che ha superato positivamente il voto alla Camera e al Senato sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità mentre continua l’opposizione di Italia Viva al piano per la gestione del Recovery Fund elaborato dal presidente del Consiglio Conte. Avvenire titola invece sulla distribuzione del vaccino per il coronavirus nei paesi poveri, mentre Libero segue le notizie sull’indagine in Vaticano sul cardinale Becciu. I giornali sportivi aprono sull’eliminazione dalla Champions League dell’Inter, che non è riuscita a battere lo Shakhtar Donetsk nell’ultima partita del girone.