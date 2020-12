Le anticipazioni sul DPCM con le modifiche alle restrizioni per il periodo natalizio, sul quale ci sono ancora discussioni nella maggioranza di governo, sono in apertura su quasi tutti i giornali di oggi, che concordano sulla chiusura agli spostamenti fra regioni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Repubblica e Domani titolano invece sulle divisioni nel Movimento 5 Stelle sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, con la lettera di una cinquantina di parlamentari contrari al provvedimento, Avvenire, il Fatto e Libero si occupano del vaccino per il coronavirus, con l’approvazione nel Regno Unito di quello di Pfizer-BioNTech e il piano italiano presentato dal ministro della Salute Speranza, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria della Juventus e il pareggio della Lazio in Champions League.