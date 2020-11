Le ipotesi sulle restrizioni agli spostamenti per il periodo natalizio sono in apertura sulla maggior parte dei giornali di oggi, che si occupano anche degli affollamenti nelle vie del centro delle città maggiori nel weekend, di nuovi aiuti economici alle categorie in difficoltà e delle modalità di gestione dei fondi stanziati dall’Unione Europea con il Recovery Fund. I giornali sportivi aprono sui risultati della domenica calcistica, con le vittorie di Milan e Napoli, e sull’incidente in Formula 1 a Grosjean, che è riuscito a uscire dalla sua auto in fiamme senza gravi conseguenze.