Almeno quaranta persone sono state uccise in un attacco di Boko Haram nel nordest della Nigeria

Sabato 28 novembre un gruppo di miliziani del gruppo terrorista Boko Haram ha ucciso almeno quaranta persone in un attacco a una zona agricola nei pressi della città di Maiduguri, nel nordest della Nigeria. Le persone uccise erano agricoltori provenienti dallo stato nigeriano di Sokoto — distante un migliaio di chilometri da Maiduguri — giunti nel posto per lavorare nelle coltivazioni di riso. Uno dei leader delle milizie locali che combattono contro Boko Haram ha riferito a Reuters di aver rinvenuto finora 43 corpi e sei persone ferite in modo grave. Lo scorso mese, sempre nei pressi di Maiduguri, Boko Haram aveva già ucciso ventidue agricoltori. Il gruppo terroristico attacca da tempo i lavoratori della regione, ritenendoli troppo vicini all’esercito nazionale nigeriano e alle milizie locali.