Stamattina, come capita ormai spesso, diversi giornali italiani aprono con anticipazioni e indiscrezioni non confermate sulle prossime misure del governo per limitare la diffusione del coronavirus: ci si concentra soprattutto sullo spostamento fra le regioni nei giorni di Natale. Qua e là compare anche la notizia delle manifestazioni in Francia contro la nuova legge sulla sicurezza, in apertura sul Manifesto. I quotidiani sportivi si concentrano sulla nuova giornata di Serie A: stasera si gioca Napoli-Roma.