Le previsioni meteo per domani, domenica 29 novembre

Secondo il servizio meteorologico dell’Aeronautica Militare italiana la giornata di domani, domenica 29 novembre, sarà caratterizzata da tempo instabile in tutto il paese. Sono previste piogge la mattina in Emilia-Romagna e per quasi tutta la giornata nel basso Abruzzo, in Molise, Puglia e Basilicata. Altrove sarà perlopiù nuvoloso con brevi schiarite e rovesci di passaggio in Sardegna; soleggiato invece lungo tutto l’arco alpino e in parte della Pianura Padana. Le temperature rimarranno stabili.

Le mappe e le previsioni arrivano dal sito dell’Aeronautica Militare, quello che dovete visitare se volete previsioni affidabili (e leggermente aggiornate rispetto a quelle di questo articolo) e stare alla larga da allarmismi inutili.