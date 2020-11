Le notizie principali sul coronavirus in apertura sui giornali di oggi sono le ipotesi sulla riapertura delle scuole a dicembre e sulla chiusura degli impianti sciistici in Italia e negli altri paesi sulle Alpi, le novità sul vaccino, e i dati di ieri su morti e positivi. Qualche giornale apre invece sulla giornata mondiale contro la violenza sulle donne che si celebra oggi, Libero si occupa delle divisioni nel centrodestra, il Giornale critica la gestione da parte del Consiglio Superiore della Magistratura dei procedimenti disciplinari, e i giornali sportivi commentano le vittorie in Champions League di Juventus, che si qualifica già per gli ottavi, e Lazio.