La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sulle dichiarazioni del presidente del Consiglio Conte, che in un’intervista televisiva ieri ha annunciato che gli impianti sciistici saranno chiusi per contrastare la diffusione del coronavirus e ha parlato delle restrizioni previste per il periodo natalizio. Repubblica e Avvenire aprono invece sul numero ufficiale di morti per il virus, che ha superato quota cinquantamila, mentre il Giornale intervista Silvio Berlusconi sul possibile appoggio di Forza Italia alla maggioranza di governo su alcuni provvedimenti economici.