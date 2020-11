Da sabato in Francia verranno allentate gradualmente le restrizioni per il coronavirus

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato una diminuzione graduale delle restrizioni per il contenimento del contagio a partire da sabato 28 novembre. Da questa settimana potranno riaprire le piccole attività commerciali e saranno autorizzati spostamenti e attività all’aria aperta entro un raggio di venti chilometri dal proprio domicilio, per un massimo di tre ore. Riapriranno anche i luoghi di culto. Dal 15 dicembre apriranno invece cinema, teatri e musei, ma il coprifuoco nazionale resterà in vigore dalle 21 alle 7. Ristoranti, bar, palazzetti dello sport, discoteche e impianti sciistici rimarranno chiusi “qualunque sia la loro dimensione”. Macron ha annunciato infine che dal 20 gennaio, se possibile, verranno prese in considerazione nuove riaperture.