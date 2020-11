Diversi quotidiani oggi aprono con anticipazioni e ipotesi sui piani del governo per il periodo delle festività natalizie, fornendo informazioni anche piuttosto diverse: inevitabile, visto che di piani ancora non ce ne sono. Si parla anche di scuola, con Repubblica che ipotizza che gli istituti superiori non riaprano prima di gennaio, e c’è qualche foto dei due resti umani ritrovati a Pompei. Sui quotidiani sportivi c’è Cristiano Ronaldo, autore di due gol con la Juventus nella partita di campionato di ieri contro il Cagliari.