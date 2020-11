I dati sul coronavirus di oggi, domenica 22 novembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 28.337 nuovi casi di contagio da coronavirus, e 562 decessi a causa del COVID-19. I ricoverati attualmente sono 38.080 (259 in più rispetto a ieri), di cui 3.801 nei reparti di terapia intensiva (43 in più di ieri) e 34.279 negli altri reparti (216 in più di ieri). Sono stati analizzati 188.747 tamponi e testate 104.861 persone. È risultato positivo il 15 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 34.764 e i decessi 692.

Le principali notizie di oggi:

• Il principale argomento di discussione sui quotidiani nel weekend sono state le misure restrittive che verranno adottate a dicembre e soprattutto nel periodo delle festività natalizie. Si tratta però in larga parte di speculazioni, perché non c’è ancora niente di deciso e per qualcosa di più concreto servirà probabilmente ancora un po’ di tempo, quando sarà più chiara l’evoluzione dell’epidemia da coronavirus.

• Un discorso simile vale per le scuole: oggi sono usciti articoli che indicano come probabile una riapertura delle superiori soltanto a gennaio, ma anche in questo caso non c’è niente di deciso. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha smentito un retroscena di Repubblica secondo cui una riapertura già a dicembre sarebbe da escludere.